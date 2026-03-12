Дроны с АФАР предложили использовать для защиты от ударов ВСУ

Беспилотники с радиолокационными станциями на основе активной фазированной антенной решетки (АФАР) могут помочь защитить Россию от ударов ВСУ вглубь страны. Об этом сообщил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, такие дроны можно использовать по аналогии с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Несколько аппаратов способны длительное время барражировать на большой высоте и контролировать воздушное пространство на расстоянии 150-200 километров от прежней границы России с Украиной.