Дроны с АФАР предложили использовать для защиты от ударов ВСУ

Беспилотники с радиолокационными станциями на основе активной фазированной антенной решетки (АФАР) могут помочь защитить Россию от ударов ВСУ вглубь страны. Об этом сообщил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, такие дроны можно использовать по аналогии с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Несколько аппаратов способны длительное время барражировать на большой высоте и контролировать воздушное пространство на расстоянии 150-200 километров от прежней границы России с Украиной.

Он отметил, что беспилотники с такими радарами смогут обнаруживать крылатые ракеты и беспилотники самолетного типа и передавать данные командным пунктам ПВО. Это позволит перехватывать цели еще на подлете с помощью истребителей, вертолетов или зенитно-ракетных комплексов.

По мнению Кнутова, использование радиолокационных станций на основе АФАР с аналогово-цифровыми преобразователями позволит фиксировать практически любые движущиеся цели. Он также допустил сотрудничество с Китаем по закупке таких систем параллельно с развитием собственных технологий, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
