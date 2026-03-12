Минобороны сообщило об уничтожении 30 беспилотников над регионами России
Средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России за шесть часов. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Дроны были перехвачены и уничтожены 12 марта в период с 14:00 до 20:00 мск. Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью — 19. Еще шесть уничтожены над Курской областью, три — над Брянской областью и два — над территорией Республики Крым.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
