Минобороны сообщило об уничтожении 30 беспилотников над регионами России

Средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России за шесть часов. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены и уничтожены 12 марта в период с 14:00 до 20:00 мск. Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью — 19. Еще шесть уничтожены над Курской областью, три — над Брянской областью и два — над территорией Республики Крым.