В России запустят православный мессенджер «Зосима»
Православный мессенджер под названием «Зосима» появится в России. Об этом заявил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что программа создавалась для связи в проекте по реставрации храмов в Ярославской области.
«Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект "Спаси и сохрани"», — рассказал Агапов.
Теперь к разработке могут присоединиться все желающие.
Между тем Русская православная церковь предложила запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой и семантикой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru