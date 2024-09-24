В России запустят православный мессенджер «Зосима»

Православный мессенджер под названием «Зосима» появится в России. Об этом заявил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что программа создавалась для связи в проекте по реставрации храмов в Ярославской области.

«Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект "Спаси и сохрани"», — рассказал Агапов.

Теперь к разработке могут присоединиться все желающие.

Между тем Русская православная церковь предложила запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой и семантикой.

