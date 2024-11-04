В России представят альфа-версию православного мессенджера «Зосима» 13 ноября
Альфа-версию православного мессенджера «Зосима» представят 13 ноября в Ярославле. Об этом сообщил президент фонда-разработчика программы «Иннотех XXI» Алексей Агапов, передает РИА Новости.
«Тринадцатого ноября мы будем делать презентацию альфа-версии проекта», – отметил собеседник агентства.
Ранее Агапов рассказал, что в России разработали православный мессенджер, аналогичный WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ожидается, что в нем можно будет не только обмениваться сообщениями, но и создать страницу храма и собирать пожертвования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru