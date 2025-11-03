СК: Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ
Тела 300 погибших от рук украинских боевиков жителей Суджи в Курской области вывезли из города. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Александр Глухарев.
«При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел», - отметил собеседник агентства.
Погибших доставляли в морг, затем проводились экспертизы, и тела передавались родственникам.
Кроме того, с середины августа в Судже вели поисковые мероприятия, в ходе которых обнаружили и эксгумировали тела 112 убитых ВСУ граждан.
Ранее стало известно, что во время оккупации Суджи ВСУ специально свозили мирное население в интернат, чтобы избавиться от свидетелей своих преступлений, пишет Ura.ru.
