Минобороны: ПВО за ночь сбили 64 БПЛА ВСУ

По данным ведомства, это произошло в период с 23:00 часов 2 ноября до 7:00 утра 3 ноября по московскому времени.

В МО уточнили, что по 29 украинских дронов были сбиты над Ростовской и Саратовской областями, четыре — над Волгоградской и по одному — над Белгородским регионом и Ставропольским краем.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 2 ноября ПВО уничтожили над Россией 164 дрона ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».