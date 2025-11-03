Минобороны: ПВО за ночь сбили 64 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 3 ноября российские силы ПВО ликвидировали 64 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, это произошло в период с 23:00 часов 2 ноября до 7:00 утра 3 ноября по московскому времени.
В МО уточнили, что по 29 украинских дронов были сбиты над Ростовской и Саратовской областями, четыре — над Волгоградской и по одному — над Белгородским регионом и Ставропольским краем.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 2 ноября ПВО уничтожили над Россией 164 дрона ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
