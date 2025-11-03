В Китае учатся более 20 тысяч российских студентов

Свыше 20 тысяч студентов из России получают высшее образование в Китае. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в КНР.

«В Китае обучается более 20 тысяч наших студентов», - отметил зампред правительства, посещая Чжэнцзянский университет.

По его словам, за долгое время продуктивного сотрудничества у сторон есть немало успешных совместных проектов. Так, Дальневосточный федеральный университет расширяет сеть Центров русского языка в Китае на базе средних школ.



При этом в российских вузах обучаются более 56 тысяч китайских студентов. Ежегодно доступно около тысячи бюджетных мест для поступления в учреждения в РФ.

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о повышении президентской стипендии для студентов до 30 000 рублей, пишет Ura.ru.

