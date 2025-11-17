Правоохранители вывели из подъезда мать обезглавленного мальчика
17 ноября 202503:02
Мать мальчика, тело которого было найдено в Балашихе, вывели из подъезда сотрудники правоохранительных органов, сообщают «Известия».
Женщину полицейские посадили в автомобиль. Ранее стало известно об обысках в квартире, где было найдено тело ребенка.
По версии следствия, мать обезглавленного малыша на момент убийства могла находиться в состоянии психоза, вызванного употреблением синтетических наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
