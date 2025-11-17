Правоохранители вывели из подъезда мать обезглавленного мальчика

Мать мальчика, тело которого было найдено в Балашихе, вывели из подъезда сотрудники правоохранительных органов, сообщают «Известия».

СМИ: Расчленённый матерью мальчик был инвалидом, он не мог ходить

Женщину полицейские посадили в автомобиль. Ранее стало известно об обысках в квартире, где было найдено тело ребенка.

По версии следствия, мать обезглавленного малыша на момент убийства могла находиться в состоянии психоза, вызванного употреблением синтетических наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

