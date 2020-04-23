Аналитик: Коронавирус - хороший повод прекратить борьбу с Telegram

«То, что касается работы государства с Telegram, точнее его запрета: как мы видим, на протяжении нескольких лет властям не удается не то, чтобы на 100 процентов, а даже на 10 процентов помешать его деятельности на территории России. Это, по большому счету, удар по государству, которое, с одной стороны, запрещает, а с другой, ничего не может сделать. Сейчас, мне кажется, неплохой случай, чтобы отыграть все в обратную по той причине, что закрыть полностью Telegram так и не удастся, по крайней мере, в ближайшее время. И под эгидой борьбы с коронавирусом, а среди Телеграм-каналов действительно есть много тех, кто работает по информированию граждан, можно все это оставить», – говорит эксперт.

Ранее специалист в интервью НСН перечислил основные факторы, которые приводят к удорожанию сотовой связи в России. Прежде всего, по словам главы агентства Telecom Daily Дениса Кускова, это происходит из-за закона Яровой, который требует каждый год увеличения объемов хранения информации. А также из-за законов о суверенном интернете и социально значимых сайтах.

