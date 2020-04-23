Аналитик: Коронавирус - хороший повод прекратить борьбу с Telegram
Глава агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заверил, что государству не удастся запретить Telegram в ближайшее время.
Депутаты Госдумы РФ Дмитрий Ионин и Федот Тумусов выступили с инициативой прекратить блокировку Telegram. Парламентарии от «Справедливой России» направили соответствующий законопроект на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи России. Согласно документам, предусматривается запрет на блокировку «официальных сервисов для государственных органов по распоряжению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».
Глава агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что в условиях пандемии коронавируса российским властям следовало бы пересмотреть свое отношение к Telegram.
«То, что касается работы государства с Telegram, точнее его запрета: как мы видим, на протяжении нескольких лет властям не удается не то, чтобы на 100 процентов, а даже на 10 процентов помешать его деятельности на территории России. Это, по большому счету, удар по государству, которое, с одной стороны, запрещает, а с другой, ничего не может сделать. Сейчас, мне кажется, неплохой случай, чтобы отыграть все в обратную по той причине, что закрыть полностью Telegram так и не удастся, по крайней мере, в ближайшее время. И под эгидой борьбы с коронавирусом, а среди Телеграм-каналов действительно есть много тех, кто работает по информированию граждан, можно все это оставить», – говорит эксперт.
Ранее специалист в интервью НСН перечислил основные факторы, которые приводят к удорожанию сотовой связи в России. Прежде всего, по словам главы агентства Telecom Daily Дениса Кускова, это происходит из-за закона Яровой, который требует каждый год увеличения объемов хранения информации. А также из-за законов о суверенном интернете и социально значимых сайтах.
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