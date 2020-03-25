Одни сидят в мессенджерах, другие на этом зарабатывают
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» в эфире НСН объяснил данные Facebook о росте трафика.
В странах, пострадавших от коронавируса, объем трафика в мессенджерах Facebook Messenger и WhatsApp вырос на 50% за последний месяц. Как пишет «Коммерсант», об это сообщила компания Facebook. Также, по ее данным, в городах, где много заболевших, более чем в два раза вырос объем голосовых и видеозвонков через эти сервисы.
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил такие данные.
«Люди не ходят на работу, сидят дома. Чем им заниматься? Только и делают, что общаются друг с другом, сидят в социальных сетях и пугают друг друга разными страшилками. Если выше трафик, то у социальных сетей больше возможности для размещения рекламы», - сказал эксперт.
По его словам, такой же рост трафика можно ожидать и в российских соцсетях.
«И, конечно, на этом зарабатывают площадки. Мессенджеры на рекламе не зарабатывают, потому что там нет рекламы в классическом понимании. Но все мессенджеры так или иначе принадлежат тем или иным сетям. Самые большие – Whatsapp и Facebook-мессенджер, принадлежащие Facebook. Это самым позитивным образом влияет на их бизнес. Российские соцсети тоже должны ощутить благоприятные последствия истории с коронавирусом», - пояснил Терехов.
Он уверен, что эпидемия заметно изменит бизнес-модели и поведение людей.
«Мы последние две недели наблюдаем, по крайней мере, в Москве, что даже люди, которые раньше пренебрегали заказывать онлайн, любили ходить по магазинам, сейчас переходят к онлайн-заказам. Сейчас колоссальный рост различных онлайн-курсов. Вирус пройдет, но очень многое изменится: и наше поведение в части дистанционных коммуникаций, и наше производственное поведение, и, конечно, модель потребления», - заключил собеседник НСН.
Напомним, ранее российские онлайн-кинотеатры и книжные сервисы зафиксировали резкий рост аудитории на неделе с 16 по 22 марта, когда в Москве и по стране вводились новые меры борьбы с распространением коронавируса.
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