Одни сидят в мессенджерах, другие на этом зарабатывают

В странах, пострадавших от коронавируса, объем трафика в мессенджерах Facebook Messenger и WhatsApp вырос на 50% за последний месяц. Как пишет «Коммерсант», об это сообщила компания Facebook. Также, по ее данным, в городах, где много заболевших, более чем в два раза вырос объем голосовых и видеозвонков через эти сервисы.

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил такие данные.

«Люди не ходят на работу, сидят дома. Чем им заниматься? Только и делают, что общаются друг с другом, сидят в социальных сетях и пугают друг друга разными страшилками. Если выше трафик, то у социальных сетей больше возможности для размещения рекламы», - сказал эксперт.

По его словам, такой же рост трафика можно ожидать и в российских соцсетях.