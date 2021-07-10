Правительство выделило более 2,4 млрд рублей дополнительно на лекарства больным COVID-19

Уточняется, что «деньги направят из резервного фонда правительства».

«Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек. Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — сказано в сообщении.

Ранее глава ведомства Денис Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета по борьба с коронавирусом заявил, что не видит рисков нехватки лекарств, необходимых в лечении COVID-19.