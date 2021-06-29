Минпромторг заявил об отсутствии рисков нехватки лекарств от COVID-19

В Минпромторге РФ не видят рисков нехватки лекарств, необходимых в лечении коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета по борьба с коронавирусом.

По его словам, повышение спроса на лекарство наблюдается, но никаких перебоев в поставках нет.

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Мантуров объяснил, что дистрибуторы и сами производители сформировали необходимые запасы, которые позволяют удовлетворять спрос текущего периода и быстро реагировать на дополнительные заявки от регионов.

Он подчеркнул, что количеству вакцин и лекарств в регионах уделяется особое внимание.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что в России зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «Дельта плюс».

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Фото: technomoscow.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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