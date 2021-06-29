Минпромторг заявил об отсутствии рисков нехватки лекарств от COVID-19

В Минпромторге РФ не видят рисков нехватки лекарств, необходимых в лечении коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета по борьба с коронавирусом.

По его словам, повышение спроса на лекарство наблюдается, но никаких перебоев в поставках нет.