Минпромторг заявил об отсутствии рисков нехватки лекарств от COVID-19
В Минпромторге РФ не видят рисков нехватки лекарств, необходимых в лечении коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета по борьба с коронавирусом.
По его словам, повышение спроса на лекарство наблюдается, но никаких перебоев в поставках нет.
Мантуров объяснил, что дистрибуторы и сами производители сформировали необходимые запасы, которые позволяют удовлетворять спрос текущего периода и быстро реагировать на дополнительные заявки от регионов.
Он подчеркнул, что количеству вакцин и лекарств в регионах уделяется особое внимание.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что в России зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «Дельта плюс».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
- Авиакомпании готовятся сократить 50% рейсов на курорты Кубани
- Минпромторг заявил об отсутствии рисков нехватки лекарств от COVID-19
- Франк де Бур оставил пост главного тренера сборной Нидерландов
- Ключи от новых автомобилей получили еще пятеро вакцинировавшихся москвичей
- Судно с пассажирами затонуло в районе Бали
- Попова попросила Мишустина поддержать запрет массовых мероприятий в России
- Режиссер клипов MакSим и «Сплин» умер от коронавируса
- Попова: В России зафиксирован штамм «Дельта плюс»
- Власти Москвы призвали граждан с медотводом от вакцинации ограничить контакты
- Губернатор Санкт-Петербурга повторно привился от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru