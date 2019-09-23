Правительство уточнило планы по сокращению госслужащих в России
Окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению числа госслужащих в госсекторе нет. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов.
Он назвал заявление представителя Минфина «несколько преждевременным». Помимо этого, Осипов рассказал, что глава кабмина Дмитрий Медведев планирует провести в ближайшее время несколько совещаний на эту тему. Там, по словам пресс-секретаря премьер-министра, и определят «основные направления» реформы, отмечает RT.
Как напоминают «Известия», ранее сегодня стало известно, что в рамках реформы системы госуправления в 2020 году в России начнется массовое сокращение армии чиновников. С таким заявлением выступила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Она рассказала, что численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а через год показатель в регионах достигнет 15%.
Между тем, профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская рассказала НСН, что всплеска безработицы из-за сокращений чиновников ждать не стоит.
Ранее экономист Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что существенного эффекта от сокращений в госсекторе ждать не стоит. Он отметил, что в любом ведомстве при составлении штатного расписания всегда предусматривают места под возможные сокращения.
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