Правительство уточнило планы по сокращению госслужащих в России

Окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению числа госслужащих в госсекторе нет. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов.

Он назвал заявление представителя Минфина «несколько преждевременным». Помимо этого, Осипов рассказал, что глава кабмина Дмитрий Медведев планирует провести в ближайшее время несколько совещаний на эту тему. Там, по словам пресс-секретаря премьер-министра, и определят «основные направления» реформы, отмечает RT.

Как напоминают «Известия», ранее сегодня стало известно, что в рамках реформы системы госуправления в 2020 году в России начнется массовое сокращение армии чиновников. С таким заявлением выступила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Она рассказала, что численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а через год показатель в регионах достигнет 15%.