Дьявол в деталях. Чем обернутся масштабные сокращения чиновников

В 2020 года в России стартует программа масштабного сокращения в рядах госслужащих, заявила агентству РИА Новости первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко. Предполагается, что штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а региональных – на 5% в 2020 году, а уже в 2021 году этот показатель будет доведен до 15%. В рамках второго этапа реформы планируется, что территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица.

Экономист Сергей Хестанов, комментируя планы Минфина по сокращению госслужащих, заявил НСН, что урезать штат чиновничества рано или поздно все равно бы пришлось. Но есть свои нюансы.

«Уровень регулирования в России выглядит избыточным. Нынешнее количество госслужащих гораздо выше, чем оно было 10-15 лет назад. Поэтому рано или поздно вопросом их сокращения пришлось бы заниматься. Но дьявол в деталях. Мы не знаем, за счет какого звена госслужащих будет реализовываться сокращение. Нюансов очень много: какая категория будет сокращаться, с какой скоростью, будут ли программы переподготовки», - сказал он.

В свою очередь руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов не увидел в этих планах пользы, так как за счет увольнений будут подниматься зарплаты оставшимся сотрудникам.

«Дело в том, что российская бюрократическая система очень часто предполагает низкую оплату труда чиновников. И сейчас, если сокращение аппарата управленцев, который невероятно разросся, будет идти по пути повышения зарплаты оставшимся, это не так плохо. Проблема в другом: количество потребителей в экономике в результате не будет расти. Нам нужно создавать новых покупателей в экономике, а подход Минфина – исключительно бухгалтерский», - сказал он.