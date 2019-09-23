Всплеска безработицы не будет. Сокращения чиновников никто не заметит

В России с 2020 года стартует программа сокращения численности госслужащих. Как заявила РИА Новости первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти урежут на 10 процентов, региональных – на 15 процентов. На втором этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила в эфире НСН, что всплеска безработицы из-за сокращений чиновников ждать не стоит.