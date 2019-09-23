Всплеска безработицы не будет. Сокращения чиновников никто не заметит

23 сентября 201911:03
Константин Иванов

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская предположила в эфире НСН, как будут урезать количество госслужащих. 

В России с 2020 года стартует программа сокращения численности госслужащих. Как заявила РИА Новости первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти урежут на 10 процентов, региональных – на 15 процентов. На втором этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила в эфире НСН, что всплеска безработицы из-за сокращений чиновников ждать не стоит.

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«Скорее всего, первый этап пройдет без реального сокращения численности – будут сокращаться вакансии. Это везде так. Реальных людей это мало заденет. На рынке труда очень низкий уровень безработицы, к тому же, госслужащие – это люди с высшим образованием, в основной своей массе. Такие специалисты быстрее находят работу. Поэтому существенного всплеска безработицы ждать не стоит», - сказала она.

Ранее экономист Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что существенного эффекта от сокращений в госсекторе ждать не стоит. Он отметил, что в любом ведомстве при составлении штатного расписания всегда предусматривают места под возможные сокращения.

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ФОТО: мэропад, отставка, увольнение
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