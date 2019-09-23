Экономист назвал сокращения чиновников бессмысленными

С 2020 года в России стартует программа значительного сокращения персонала в госсекторе. Об этом «РИА Новости» сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Предполагается, что штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а региональных – на 5% в 2020 году, а уже в 2021 году этот показатель будет доведен до 15%. В рамках второго этапа реформы планируется, что территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица. По словам Нестеренко, если не начать сокращения, зарплаты чиновников будут индексироваться только на уровень инфляции, что не позволит вывести оклады на конкурентный уровень.

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