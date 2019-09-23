Экономист назвал сокращения чиновников бессмысленными
Михаил Делягин рассказал НСН, как в российском госсекторе сокращают заведомо раздутые штаты.
С 2020 года в России стартует программа значительного сокращения персонала в госсекторе. Об этом «РИА Новости» сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Предполагается, что штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а региональных – на 5% в 2020 году, а уже в 2021 году этот показатель будет доведен до 15%. В рамках второго этапа реформы планируется, что территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица. По словам Нестеренко, если не начать сокращения, зарплаты чиновников будут индексироваться только на уровень инфляции, что не позволит вывести оклады на конкурентный уровень.
Экономист Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что сокращения в рядах госслужащих по сути бессмысленно (слушайте аудио).
«10 процентов сокращений — это регулярное действие, которое совершается много лет. Может быть, последние пару лет его не совершали, а так это регулярное действие. Обычно сокращают штаты раздутые заведомо. Когда составляют штатное расписание любого ведомства, в нем всегда оставляют место для будущих сокращений. Потом на это место не берут людей, или не могут найти и эти пустующие позиции сокращают. Или сокращают технических работников и низкооплачиваемых специалистов. Безусловно, такое сокращение повышает общую эффективность, но повышает незначительно и никакой реальной роли не играет», — сказал экономист.
Между тем, весной 2019 года сообщалось, что российским чиновникам начнут доплачивать за обучение новичков. Отмечалось, что прибавку в размере 30 процентов от оклада смогут получить те, кто безупречно обучил нового сотрудника ведомства.
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