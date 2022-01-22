Правительство России приняло план по борьбе со штаммом COVID-19 «омикрон»

Кабмин России утвердил план дополнительных мер для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Главный фармаколог Москвы рекомендовала начать самостоятельное лечение при первых симптомах «омикрона»

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон», — цитирует заявление RT.

Отмечается также, что ведется дополнительная подготовка системы здравоохранения страны, чтобы обеспечить помощь пациентам с COVID-19.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что больных коронавирусной инфекции в России может быть в 6-10 раз больше по сравнению с данными официальной статистике из-за болеющих бессимптомно или в легкой форме.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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