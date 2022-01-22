Правительство России приняло план по борьбе со штаммом COVID-19 «омикрон»
Кабмин России утвердил план дополнительных мер для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Главный фармаколог Москвы рекомендовала начать самостоятельное лечение при первых симптомах «омикрона»
«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон», — цитирует заявление RT.
Отмечается также, что ведется дополнительная подготовка системы здравоохранения страны, чтобы обеспечить помощь пациентам с COVID-19.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что больных коронавирусной инфекции в России может быть в 6-10 раз больше по сравнению с данными официальной статистике из-за болеющих бессимптомно или в легкой форме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+57 212 / сут.
Умерли
325 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+25 525 / сут.
- Правительство России приняло план по борьбе со штаммом COVID-19 «омикрон»
- Дуров отреагировал на идею запрета криптовалют в России критикой
- Высота снежного покрова в Москве достигла максимума - 45 см
- По поручению Мишустина ФАС России проверит стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
- В Москве задержали четырех хакеров из группировки The Infraud Organization
- Неизвестный убил трех человек в Омской области
- СМИ: Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Россию
- Украинский генерал рассказал, зачем Зеленский пугает украинцев войной с Россией
- Более 50 человек эвакуировали из шахты «Комсомолец» в Кузбассе из-за проблем с вентиляцией
- Глава ВМС Германии: Крым не вернется в состав Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru