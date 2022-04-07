Правительство России готово выделить средства для оснащения школ в ЛНР и ДНР
7 апреля 202214:31
Правительство России готово выделить средства для оснащения школ ДНР и ЛНР учебниками и всей необходимой компьютерной техникой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме.
«Все, что необходимо, сделаем и бюджет поправим», - приводит ТАСС слова Мишустина.
Он отметил, что подобным вопросом уже занимается министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее Кравцов отмечал, что на территорию России прибыло уже около 20 тысяч детей из Донбасса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru