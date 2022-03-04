В Россию из Донбасса приехало около 20 тысяч детей
Около 20 тысяч детей из Донбасса уже прибыло на территорию РФ, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
По его словам, российские школы и детские сады примут всех приехавших детей.
Также он отметил, что серьезных проблем в плане освоения школьной программы у детей не будет, так как программы российских школ отличаются только на 5-7%.
Кравцов рассказал, что больше всего детей на данный момент принято в Ростове, Воронеже и Белгороде.
Количество эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 166 тысяч, за сутки их число увеличилось на 24 тысячи.
Отмечается, что с 18 февраля границу пересекли 166,7 тысяч человек, около 94 тысяч из них – граждане Украины, более 61 тысячи – граждане РФ.
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