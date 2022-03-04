В Россию из Донбасса приехало около 20 тысяч детей

Кравцов рассказал, что больше всего детей на данный момент принято в Ростове, Воронеже и Белгороде.

Количество эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 166 тысяч, за сутки их число увеличилось на 24 тысячи.

Отмечается, что с 18 февраля границу пересекли 166,7 тысяч человек, около 94 тысяч из них – граждане Украины, более 61 тысячи – граждане РФ.



