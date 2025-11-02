Правительство РФ выделило 430 млн рублей на жилье для инвалидов

По данным источника, средства выделили для 15 регионов страны, в том числе для Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Мордовии, Рязанской, Самарской и Тверской областей. Отмечается, что допфинансирование позволит обеспечить новым жильем 60 граждан с ограниченными возможностями.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью НСН предположил, что появление новых видов льготных ипотек для работников разных сфер приведет к повышению стоимости новостроек в России, либо оживит рынок вторичного жилья.

