Правительство направило более 10 млрд рублей на соцнадбавки пенсионерам
Правительство России дополнительно направило более 10 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам в регионах и выплаты по уходу за инвалидами. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.
Отмечается, что субсидии получат 19 регионов, в том числе Бурятия, Красноярский край, Якутия и Санкт-Петербург. В правительстве уточнили, что это поможет обеспечить выплатами свыше 1,2 млн граждан.
По данным источника, более 5,2 млрд рублей отдельно выделят на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами, что связано с расширением круга получателей с текущего года. При этом свыше 4,8 млрд рублей дополнительно направят из резервного фонда кабмина на региональные соцдоплаты к пенсии неработающим пенсионерам.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2027 году страховые пенсии в России планируют проиндексировать дважды.
