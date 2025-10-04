Правительство направило более 10 млрд рублей на соцнадбавки пенсионерам

Правительство России дополнительно направило более 10 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам в регионах и выплаты по уходу за инвалидами. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что субсидии получат 19 регионов, в том числе Бурятия, Красноярский край, Якутия и Санкт-Петербург. В правительстве уточнили, что это поможет обеспечить выплатами свыше 1,2 млн граждан.