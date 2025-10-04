Правительство направило более 10 млрд рублей на соцнадбавки пенсионерам

Правительство России дополнительно направило более 10 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам в регионах и выплаты по уходу за инвалидами. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что субсидии получат 19 регионов, в том числе Бурятия, Красноярский край, Якутия и Санкт-Петербург. В правительстве уточнили, что это поможет обеспечить выплатами свыше 1,2 млн граждан.

Более 700 тысяч россиян смогут разом забрать свои пенсионные накопления в 2026 году

По данным источника, более 5,2 млрд рублей отдельно выделят на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами, что связано с расширением круга получателей с текущего года. При этом свыше 4,8 млрд рублей дополнительно направят из резервного фонда кабмина на региональные соцдоплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2027 году страховые пенсии в России планируют проиндексировать дважды.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыПравительствоРегионыПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры