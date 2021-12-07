Правительство РФ направило 89 млрд рублей на борьбу с COVID-19

На поддержку ОМС для лечения больных коронавирусной инфекцией правительство направило дополнительно 89 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании.

По его словам, во всех регионах страны помощь и дальше будет предоставляться по полису ОМС.

ВОЗ: при «омикроне» коронавирус протекает легче

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоссия
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