Правительство отменило продление срока пребывания в России украинцев из Донбасса

Распоряжение касается украинцев из отдельных районов Донбасса.

Документом отменяется постановление от 2018 года, когда срок пребывания украинцев из отдельных районов Донбасса в РФ увеличился до 180 суток. Распоряжение вступило в силу в понедельник, 20 марта.

С 1 марта пенсии в Донецкой и Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях начали выплачивать в соответствии с российскими нормами. Новые правила касаются граждан, которые постоянно проживали в этих регионах на момент их вхождения в состав РФ, передает НСН.

