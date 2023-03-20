Правительство отменило продление срока пребывания в России украинцев из Донбасса
Кабмин РФ отменил постановление об увеличении срока пребывания украинцев из Донбасса на территории России. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Распоряжение касается украинцев из отдельных районов Донбасса.
Документом отменяется постановление от 2018 года, когда срок пребывания украинцев из отдельных районов Донбасса в РФ увеличился до 180 суток. Распоряжение вступило в силу в понедельник, 20 марта.
С 1 марта пенсии в Донецкой и Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях начали выплачивать в соответствии с российскими нормами. Новые правила касаются граждан, которые постоянно проживали в этих регионах на момент их вхождения в состав РФ, передает НСН.
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