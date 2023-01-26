Правительство РФ предложило особый порядок расчёта прожиточного минимума для новых регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительством был подготовлен законопроект, предусматривающий особый порядок установления среднего прожиточного минимума для новых регионов, сообщает пресс-служба кабмина.

Пенсии жителям новых регионов с 1 марта будут назначаться по российским нормам

Он напомнил, что размер прожиточного минимума используется для расчёта объёма помощи, в том числе – единого пособия нуждающимся семьям, которое с 1 января введено в России.

«В этих четырёх российских субъектах его будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет», - указал Мишустин.

Глава правительства добавил, что общероссийские меры социальной защиты также будут распространены на людей с ограничениями по здоровью и другие льготные категории, а с 2024 года у граждан появится возможность заключить социальный контракт.

Ранее Мишустин заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области получат в 2023 году свыше 1,1 млрд рублей на пособия для безработных, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:Прожиточный МинимумЛНРДНРПравительство РоссииМихаил Мишустин
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