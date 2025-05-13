Мирошник: От обстрелов Киева погиб 21 человек за неделю

Более 20 человек погибли за неделю с 5 по 11 мая из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

«За минувшую неделю от обстрелов... пострадал 91 мирный житель: ранены 70 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек», - отметил дипломат.

Как указал Мирошник, ВСУ выпустили по гражданским целям в России не менее 2636 боеприпасов, в том числе РСЗО и артиллерийских снарядов калибром 152 и 155 мм. Также украинские войска активно применяли ударные дроны и стрелковое оружие.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Киев усиливает преднамеренные удары по мирным гражданам на фоне действий России по снижению напряженности, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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