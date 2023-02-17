Путин ввёл российские пенсионные нормы в новых регионах с 1 марта

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что новые правила касаются граждан, которые постоянно проживали на данных территориях на момент их вхождения в состав России, а также тех, кто ранее приехал в страну из указанных регионов.

Начисление пенсий будет осуществляться в заявительном порядке, если необходимые для этого документы будут составлены на украинском языке, то их примут без перевода. При обращении в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, пенсия будет назначаться с 1 марта 2023 года, но не ранее дня возникновения права на неё.

Также подписанный Путиным закон устанавливает в новых регионах переходный период, который продлится до 31 декабря 2027 года.

Ранее Госдума приняла федеральные законы об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское законодательство в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, сообщает RT.

