Правительство Мишустина закупит аппараты ИВЛ на 7,5 миллиарда рублей
Правительство России выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом говорится в списке распоряжений, опубликованном на сайте кабмина.
В течение года будут закуплены не менее 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ. Минпромторгу предписано отчитаться о целевом использовании средств к февралю 2021 года.
Ещё пять миллиардов рублей выделены на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных ведомствах.
Ранее издание The Moscow Times рассказало, что богатые россияне начали скупать аппараты ИВЛ для личного использования. Оборудования и так практически нет в продаже. В Минздраве при этом предупредили, что аппараты искусственной вентиляции лёгких могут быть использованы только в больницах, иначе они бесполезны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News