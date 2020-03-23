Правительство Мишустина закупит аппараты ИВЛ на 7,5 миллиарда рублей

В течение года будут закуплены не менее 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ. Минпромторгу предписано отчитаться о целевом использовании средств к февралю 2021 года.

Ещё пять миллиардов рублей выделены на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных ведомствах.

Ранее издание The Moscow Times рассказало, что богатые россияне начали скупать аппараты ИВЛ для личного использования. Оборудования и так практически нет в продаже. В Минздраве при этом предупредили, что аппараты искусственной вентиляции лёгких могут быть использованы только в больницах, иначе они бесполезны.

