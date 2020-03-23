Ещё 71 случай заражения коронавирусом выявлен в России

По данным сайта стопкоронавирус.рф, больше половины случаев заражения зарегистрированы в Москве — 262. На втором месте Московская область (35), на третьем — Санкт-Петербург (16).

Выздоровели уже 17 человек. Утром из московской инфекционной больницы №1 выписали 16-летнюю девушку, лечившуюся от коронавируса после поездки в Италию.

