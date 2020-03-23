Ещё 71 случай заражения коронавирусом выявлен в России

За минувшие сутки в России выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом Covid-2019, общее число заболевших достигло 438. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин объявил на совещании с вице-премьерами в понедельник утром, 23 марта.

Ещё одна пациентка вылечилась от коронавируса в Москве

По данным сайта стопкоронавирус.рф, больше половины случаев заражения зарегистрированы в Москве — 262. На втором месте Московская область (35), на третьем — Санкт-Петербург (16).

Выздоровели уже 17 человек. Утром из московской инфекционной больницы №1 выписали 16-летнюю девушку, лечившуюся от коронавируса после поездки в Италию.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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