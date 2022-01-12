«Правильная оценка»: Адвокат Костюшкина уверен в успехе иска певца к Монеточке

Суд с большой вероятностью взыщет всю требуемую сумму за нарушение авторских прав с певицы, заявил НСН Роман Лалаян. 

Суд на 99% удовлетворит иск певца Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Екатерине Гырдымовой) о взыскании 900 тысяч рублей за плагиат его композиции «Женщина, я не танцую» - вопрос только в том, какую сумму с нее взыщет суд, заявил адвокат экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Роман Лалаян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Назначенная судом экспертиза показала, что трек певицы Монеточки (Екатерины Гырдымовой) «Мама, я не зигую» не относится к жанру музыкальной пародии. Согласно результатам исследования, объем заимствованного материала в песне Гырдымовой составляет от 25% до 50% в зависимости от методики подсчета.

«Такое заключение приведет на 99% к положительному решению суда для нас. Вопрос только в количестве денег, которые суд взыщет. Но суд, скорее всего, удовлетворит все наши требования. Люди правильно дали оценку. Суд не стал брать на себя такую ответственность, обратился к экспертам, и они дали свое заключение. Ждем решения Басманного суда», - сказал Лалаян.

Ранее Стас Костюшкин подал иск к певице Монеточке с требованием взыскать с нее 900 тысяч рублей за плагиат. Адвокат певца отмечал, что Гырдымова переделала композицию Костюшкина «Женщина, я не танцую» в свою песню «Мама, я не зигую» и использовала на концертах без каких-то договоренностей с ним. Представители Костюшкина предлагали Монеточке решить вопрос в досудебном порядке, предложив больше не исполнять песню, взамен убрав из иска пункт о компенсации, однако представитель певицы отказался. По его утверждению, Гырдымова всего лишь сделала пародию.

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ФОТО: РИА Новости
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