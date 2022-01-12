«Правильная оценка»: Адвокат Костюшкина уверен в успехе иска певца к Монеточке

Назначенная судом экспертиза показала, что трек певицы Монеточки (Екатерины Гырдымовой) «Мама, я не зигую» не относится к жанру музыкальной пародии. Согласно результатам исследования, объем заимствованного материала в песне Гырдымовой составляет от 25% до 50% в зависимости от методики подсчета.

«Такое заключение приведет на 99% к положительному решению суда для нас. Вопрос только в количестве денег, которые суд взыщет. Но суд, скорее всего, удовлетворит все наши требования. Люди правильно дали оценку. Суд не стал брать на себя такую ответственность, обратился к экспертам, и они дали свое заключение. Ждем решения Басманного суда», - сказал Лалаян.

Ранее Стас Костюшкин подал иск к певице Монеточке с требованием взыскать с нее 900 тысяч рублей за плагиат. Адвокат певца отмечал, что Гырдымова переделала композицию Костюшкина «Женщина, я не танцую» в свою песню «Мама, я не зигую» и использовала на концертах без каких-то договоренностей с ним. Представители Костюшкина предлагали Монеточке решить вопрос в досудебном порядке, предложив больше не исполнять песню, взамен убрав из иска пункт о компенсации, однако представитель певицы отказался. По его утверждению, Гырдымова всего лишь сделала пародию.

