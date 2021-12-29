Иск Костюшкина к Монеточке рассмотрят в Басманном суде Москвы

Иск связан с песней Монеточки «Мама, я не зигую», которая якобы является переделкой хита Костюшкина «Женщина, я не танцую». Адвокат певца Роман Лалаян уточнил, что с певицы хотят взыскать с певицы 900 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Представители Костюшкина предложили Монеточке решить вопрос в досудебном порядке, предложив больше не исполнять песню, в замен убрав из иска пункт о компенсации, однако представители певицы отказался.

Первое заседание в Чкаловском районном суде Екатеринбурга было назначено на 17 августа, но затем его перенесли на 2 сентября. При этом Монеточка ни разу не явилась в суд.

Ранее федеральный суд Лос-Анджелеса признал Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при создании композиции Dark Horse, сообщает RT.

