Иск Костюшкина к Монеточке рассмотрят в Басманном суде Москвы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил передать иск экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) на рассмотрение в Басманный районный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Суд оштрафовал Моргенштерна за плагиат

Иск связан с песней Монеточки «Мама, я не зигую», которая якобы является переделкой хита Костюшкина «Женщина, я не танцую». Адвокат певца Роман Лалаян уточнил, что с певицы хотят взыскать с певицы 900 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Представители Костюшкина предложили Монеточке решить вопрос в досудебном порядке, предложив больше не исполнять песню, в замен убрав из иска пункт о компенсации, однако представители певицы отказался.

Первое заседание в Чкаловском районном суде Екатеринбурга было назначено на 17 августа, но затем его перенесли на 2 сентября. При этом Монеточка ни разу не явилась в суд.

Ранее федеральный суд Лос-Анджелеса признал Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при создании композиции Dark Horse, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СудАвторские ПраваПлагиатИскМонеточка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры