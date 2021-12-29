Иск Костюшкина к Монеточке рассмотрят в Басманном суде Москвы
Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил передать иск экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) на рассмотрение в Басманный районный суд Москвы, сообщает ТАСС.
Иск связан с песней Монеточки «Мама, я не зигую», которая якобы является переделкой хита Костюшкина «Женщина, я не танцую». Адвокат певца Роман Лалаян уточнил, что с певицы хотят взыскать с певицы 900 тысяч рублей за нарушение авторских прав.
Представители Костюшкина предложили Монеточке решить вопрос в досудебном порядке, предложив больше не исполнять песню, в замен убрав из иска пункт о компенсации, однако представители певицы отказался.
Первое заседание в Чкаловском районном суде Екатеринбурга было назначено на 17 августа, но затем его перенесли на 2 сентября. При этом Монеточка ни разу не явилась в суд.
Ранее федеральный суд Лос-Анджелеса признал Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при создании композиции Dark Horse, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Подавшие сигнал SOS в горах КБР туристы спускаются к селу Верхняя Балкария
- Мать погибшего в Подмосковье мальчика рассказала подробности о сыне
- ФАС снизила цены на ряд лекарственных препаратов
- Иск Костюшкина к Монеточке рассмотрят в Басманном суде Москвы
- «Спутник Лайт» одобрили в Тунисе в качестве универсального бустера
- Талибы хотят назначить посла в Москве
- «Спартак» объявил о переходе полузащитника Ломовицкого в «Рубин»
- Ректора «Шанинки» Зуева вернули в СИЗО
- Крым на новогодних праздниках посетят более 300 тысяч туристов
- Польские пограничники сообщили о выстрелах на белорусской стороне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru