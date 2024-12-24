Права женщин или нарушение закона? Мусульмане отозвали фетву о многоженстве
Принятие Советом улемов религиозной фетвы о многоженстве вызвало споры общественности и даже привело к вмешательству Генпрокуратуры РФ, тогда как в ДУМ РФ уверяли, что фетва подразумевает лишь религиозный брак и призвана защитить женщин.
Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России отозвал фетву (богословское заключение), позволяющее многоженство, сообщение об этом появилось в Telegram-канале председателя совета, муфтия Москвы Шамиля Аляутдинова.
«Совет улемов ДУМ РФ в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура РФ призвала отменить фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — уточняется в сообщении.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН
Ранее, 19 декабря, Совет улемов ДУМ РФ выпустил фетву, разрешающую мусульманам РФ заключать до четырех религиозных браков при определенных условиях, сообщили РИА Новости со ссылкой Аляутдинова.
«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей», – пояснял Аляутдинов.
Сам Аляутдинов в своем Telegram-канале подчеркивал, что главным условием допустимости многоженства является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем женам, а именно: в предоставлении каждой из них отдельного жилья, в проведении мужем со всеми супругами равного времени в очередности, установленной по договоренности с ними.
Однако если подобное не соблюдается, то «мужчине не разрешается вступать в полигамный брак». Муфтий подчеркивал, что речь идет о браке именно как о религиозном обряде (никах в исламе, венчание в христианстве, кидушин в иудаизме).
«Религиозный брак не может подменять брак, предусмотренный Семейным кодексом РФ. Обряды, такие как никах, венчание, кидушин не порождают юридических последствий, если не сопровождаются регистрацией брака в органах ЗАГС», - писал он.
Также Аляутдинов пояснял, что мужчина в браке обязан поставить свою жену в известность о намерении заключить новый брак с другой женщиной, а если нынешняя супруга не была уведомлена или не хочет с этим мириться, то «имеет право требовать расторжения своего никаха».
По словам председателя Совета улемов, подобная фетва не подменяет нормы семейного законодательства России. Он пояснил, что закон признает только один брак, заключенный в ЗАГСе с выдачей специального свидетельства, но так как полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, фактически существуют, то о правах женщин в них необходимо говорить.
«Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав», – пояснил муфтий Аляутдинов.
ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ
Однако подобное разрешение не нашло отклика среди мусульман Татарстана и Башкирии. Об этом рассказал доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и международных отношений КФУ Азат Ахунов. Его слова приводит портал «Ридус».
Он отметил, что практика многожёнства распространена в основном среди мусульман Кавказа. Однако, по его словам, местные мужчины идут на такой шаг исключительно, чтобы повысить свой статус в глазах общественности.
«Так нарушаются основные принципы ислама, в котором многожёнство носит больше благотворительный характер. Это не потакание собственной похоти. Мусульманин может взять к себе в дом женщину, которая овдовела и осталась с ребёнком в сложном финансовом положении. Вторая жена допускается, если первая не может родить ребенка по медицинским причинам. Все эти условия оговорены в исламе», - отметил он.
В свою очередь учредитель телеканала «Царьград» и православный бизнесмен Константин Малофеев посчитал, что данная религиозная фетва противоречит российской Конституции РФ, чья 72-я статья гласит, что брак – это союз мужчины и женщины.
Также он вспомнил и 14-ю статью Семейного кодекса РФ, где указано, что «не допускается заключение брака между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке».
«Таким образом, ДУМ РФ выступило не как законопослушная религиозная организация, которая, например, могла бы предложить внести соответствующие изменения в Конституцию и Семейный кодекс России, но вместо этого открыто призвало мусульман к массовому нарушению закона», - посчитал Малофеев.
Тем временем политолог Илья Ухов, комментируя ранее принятую фетву в своем Telegram-канале, заявил, что в светском обществе, где религия отделена от государственных норм, введение многоженства может привести к внебрачным сожительствам, создавая трудности для женщин и детей.
«Они обрекают женщин и прижитых с ними детей вне брака на огромные жизненные трудности и проблемы. Мало того, во многих исторически и этнически исламских странах многоженство очень жестко карается», - отметил он.
Также политолог усомнился в необходимости такой фетвы и термине «религиозный», так как, по его словам, многоженство в Коране и так считается нормой.
«Если говорить о букве Корана и Сунны, то эта норма и так, без всяких постановлений ДУМ прописана во всех авторитетных текстах», - заявил Ухов.
НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ
В свою очередь председатель ДУМ РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва Совета улемов ДУМ, допускающая многоженство, направлена на защиту жен и детей и не нарушает светские законы, так как касается только религиозных браков, сообщило РИА Новости.
Он подчеркнул, что фетва касается исключительно религиозного брака – никаха, который регулируется только внутренними религиозными установлениями мусульманской общины.
«Основная цель постановления – защита прав женщин и детей... Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в ЗАГС, а о религиозном – никахе, который является внутренним делом мусульманской общины... Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей, полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться к государству за пособиями», – пояснил он.
При этом Гайнутдин также извинился перед женщинами, до которых не удалось донести истинное предназначение фетвы, указав, что все права и обязанности в полигамном браке объясняются на основе исламского учения.
«Я приношу свои извинения нашим сестрам по вере, которым мы не сразу отчетливо донесли свое намерение. Оно в том, чтобы разъяснить права и обязанности сторон в полигамном браке согласно исламскому учению», – заключил он.
Однако, после бурной полемики в обществе 23 декабря, в понедельник, Генпрокуратура РФ все-таки внесла председателю ДУМ РФ представление в связи с фетвой, разрешающей религиозное многоженство. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник.
В ведомстве также напомнили о статье 14 Семейного кодекса РФ и заявили, что фетва противоречит семейной политике и ценностям России.
«Богословское заключение <…> противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – подчеркнул источник в Генпрокуратуре.
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