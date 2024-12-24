Права женщин или нарушение закона? Мусульмане отозвали фетву о многоженстве

Сам Аляутдинов в своем Telegram-канале подчеркивал, что главным условием допустимости многоженства является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем женам, а именно: в предоставлении каждой из них отдельного жилья, в проведении мужем со всеми супругами равного времени в очередности, установленной по договоренности с ними.

Однако если подобное не соблюдается, то «мужчине не разрешается вступать в полигамный брак». Муфтий подчеркивал, что речь идет о браке именно как о религиозном обряде (никах в исламе, венчание в христианстве, кидушин в иудаизме).

«Религиозный брак не может подменять брак, предусмотренный Семейным кодексом РФ. Обряды, такие как никах, венчание, кидушин не порождают юридических последствий, если не сопровождаются регистрацией брака в органах ЗАГС», - писал он.

Также Аляутдинов пояснял, что мужчина в браке обязан поставить свою жену в известность о намерении заключить новый брак с другой женщиной, а если нынешняя супруга не была уведомлена или не хочет с этим мириться, то «имеет право требовать расторжения своего никаха».

По словам председателя Совета улемов, подобная фетва не подменяет нормы семейного законодательства России. Он пояснил, что закон признает только один брак, заключенный в ЗАГСе с выдачей специального свидетельства, но так как полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, фактически существуют, то о правах женщин в них необходимо говорить.

«Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав», – пояснил муфтий Аляутдинов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ

Однако подобное разрешение не нашло отклика среди мусульман Татарстана и Башкирии. Об этом рассказал доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и международных отношений КФУ Азат Ахунов. Его слова приводит портал «Ридус».