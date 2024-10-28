Мусульмане России предложили украсить новую купюру видами Татарстана
Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов предложил в интервью «Газете.Ru» украсить новую тысячерублевую банкноту изображением Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (Татарстан).
По его словам, на территории заповедника соседствуют (на расстоянии семи метров друг от друга) являющаяся памятником всемирного наследия ЮНЕСКО древняя соборная мечеть и православный храм. Крганов отметил, что их изображение на банкноте могло бы стать иллюстрацией символичности и глубины отношений между религиями и культурами, а также примером упрочения межрелигиозного диалога.
Окончательный список символов для новых купюр представят в конце ноября текущего года. Итоговый дизайн будет утвержден Советом директоров Центробанка.
Ранее выпуск модифицированной банкноты номиналом 500 рублей отложили в России, прогнозов относительно сроков релиза новинки пока нет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru