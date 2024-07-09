Духовное управление мусульман Татарстана одобрило проект «Халяльный кешбэк»
Проект «Халяльный кешбэк» получил одобрение от Духовного управления мусульман Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба управления.
Отмечается, что система кешбэка разработана Российским центром исламской экономики и финансов при Российском исламском институте. Такая система позволяет владельцам банковских карт получать часть затрат на покупки обратно.
«Халяльный кешбэк» является частью проекта Halal Card. В перспективе проект сможет создать ряд финансовых продуктов, в том числе рассрочку на автомобили и товары, а также накопительные пенсионные и инвестиционные продукты, действующие в соответствии с исламским правом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru