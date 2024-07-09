Духовное управление мусульман Татарстана одобрило проект «Халяльный кешбэк»

Проект «Халяльный кешбэк» получил одобрение от Духовного управления мусульман Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В Госдуме предложили ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей

Отмечается, что система кешбэка разработана Российским центром исламской экономики и финансов при Российском исламском институте. Такая система позволяет владельцам банковских карт получать часть затрат на покупки обратно.

«Халяльный кешбэк» является частью проекта Halal Card. В перспективе проект сможет создать ряд финансовых продуктов, в том числе рассрочку на автомобили и товары, а также накопительные пенсионные и инвестиционные продукты, действующие в соответствии с исламским правом, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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