«Права и тест на наркотики»: Милонов призвал регистрировать все электровелосипеды

Некоторые электровелосипеды обладают мощностью, сопоставимой с мощностью отечественной машины, заявил в эфире НСН депутат Виталий Милонов.

Электровелосипеды и электросамокаты не должны ездить по тротуарам, давно пора признать их транспортными средствами и ввести права для управления ими, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда Vogue Russia Алену Долецкую и скрылся. ЧП произошло в центре Москвы, в Кропоткинском переулке. У Долецкой диагностировали перелом кисти руки и ушиб локтевого сустава.

«Надо просто перестать идти на поводу у тех людей, которые являются идеологами всего этого велодвижения. Электровелосипед – это транспорт, он должен ездить так, как положено по ПДД, то есть по дороге. Все эти велосипедисты не имеют права ездить по тротуарам. Сейчас идет много дискуссий по поводу того, какой электровелосипед признавать транспортом, а какой нет. Надо раз и навсегда признать, что электросамокаты и электровелосипеды не имеют права ездить по тротуарам. Если кто-то обломится, ничего страшного. А этого человека, который сбил пешехода, надо найти и посадить в тюрьму лет на 10! Он управлял средством повышенной опасности», - сказал Милонов.

По его словам, в России необходимо ввести номерные знаки для электровелосипедов, а также права на управление ими.

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«Я предложил несколько лет назад, чтобы сдавали на права, велосипеды были бы зарегистрированы. Должны быть номерные знаки. Сейчас некоторые велосипеды обладают мощностью, сопоставимой с мощностью старенькой отечественной машины. У них этих лошадиных сил просто до жути. Они ездят со скоростью гораздо большей, чем раньше ездили мопеды. Обязательно должны быть права и регистрация на электровелосипед. А перед получением прав люди должны проходить настоящий тест на наркотики», - резюмировал Милонов.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что права для владельцев мощных электросамокатов необходимо ввести, так как они являются смертельно опасными транспортными средствами.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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