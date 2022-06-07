«Права и тест на наркотики»: Милонов призвал регистрировать все электровелосипеды

Накануне курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда Vogue Russia Алену Долецкую и скрылся. ЧП произошло в центре Москвы, в Кропоткинском переулке. У Долецкой диагностировали перелом кисти руки и ушиб локтевого сустава.

«Надо просто перестать идти на поводу у тех людей, которые являются идеологами всего этого велодвижения. Электровелосипед – это транспорт, он должен ездить так, как положено по ПДД, то есть по дороге. Все эти велосипедисты не имеют права ездить по тротуарам. Сейчас идет много дискуссий по поводу того, какой электровелосипед признавать транспортом, а какой нет. Надо раз и навсегда признать, что электросамокаты и электровелосипеды не имеют права ездить по тротуарам. Если кто-то обломится, ничего страшного. А этого человека, который сбил пешехода, надо найти и посадить в тюрьму лет на 10! Он управлял средством повышенной опасности», - сказал Милонов.

По его словам, в России необходимо ввести номерные знаки для электровелосипедов, а также права на управление ими.