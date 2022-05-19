В Москве подсчитали число ДТП с электросамокатами в текущем году

В Москве с начала текущего года произошло 18 ДТП при использовании электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные полиции.

По данным ведомства, 18 человек в результате пострадали, некоторые из них получили достаточно серьезные травмы.

В МВД призвали пользователей электросамокатов быть аккуратными при езде. В ведомстве отметили, что чаще всего ДТП происходят при внезапном появлении на улице людей на электросамокатах.

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Фото: mos.ru
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