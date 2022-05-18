«Хватит смертей!»: В Союзе пешеходов поддержали введение прав для владельцев электросамокатов

Накануне сообщалось, что в Совфеде предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов. Отмечается, что для получения допуска предлагается сдавать хотя бы минимум по управлению и экзамен на знание ПДД.

«Такое предложение имеет положительную направленность. Эта проблема обсуждается с 2016 года, когда впервые появились наезды на пешеходов. Мы обратились в ГИБДД с тем, чтобы внести поправки в правила и определить статус не только электросамокатов, но и гироскутеров. Мощные электросамокаты опасны. Это подтвердило и решение Верховного суда в марте по делу, которое связано с гибелью электросамокатчика. Суд признал, что электросамокат является источником повышенной опасности», - сказал Соколов.

По его словам, электросамокаты, которые разгоняются до 20 километров в час, представляют смертельную опасность.