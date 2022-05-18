«Хватит смертей!»: В Союзе пешеходов поддержали введение прав для владельцев электросамокатов
Права на электросамокаты давно следует ввести, однако также нужно выделять для них отдельные дорожки, отметил в эфире НСН глава движения Владимир Соколов.
В России необходимо ввести права для владельцев мощных электросамокатов, так как они являются смертельно опасными транспортными средствами, заявил председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что в Совфеде предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов. Отмечается, что для получения допуска предлагается сдавать хотя бы минимум по управлению и экзамен на знание ПДД.
«Такое предложение имеет положительную направленность. Эта проблема обсуждается с 2016 года, когда впервые появились наезды на пешеходов. Мы обратились в ГИБДД с тем, чтобы внести поправки в правила и определить статус не только электросамокатов, но и гироскутеров. Мощные электросамокаты опасны. Это подтвердило и решение Верховного суда в марте по делу, которое связано с гибелью электросамокатчика. Суд признал, что электросамокат является источником повышенной опасности», - сказал Соколов.
По его словам, электросамокаты, которые разгоняются до 20 километров в час, представляют смертельную опасность.
«Здесь даже речь идет не о мощности, потому что единственная страна в мире, где опасность транспортного средства определяется исходя из мощности двигателя – это Россия. Во всех остальных странах это километраж. Начиная с 20 километров в час – это уже смертельная опасность. Даже электросамокат с мощностью 100 ватт, если на нем стоит человек с весом 70-80 килограммов, уже является источником повышенной опасности так же, как и автомобиль», - указал Соколов.
При этом он отметил, что электросамокаты на сегодняшний день не предназначены для российских дорог. По словам Соколова, для этого транспортного средства необходимы отдельные от проезжей части дорожки.
«Мы должны исходить из того, что пока это механическое транспортное средство абсолютно не подходит для наших дорог. Для него просто нет места. Где оно может ездить? Если сделать достаточно велодорожек, отделенных и от проезжей части, и от тротуаров, то оно там может ездить. Но опять же при ограничении скорости. Москва нащупала такую возможность, это так называемые улицы с успокоенным движением, там максимальная скорость 30 километров в час. На них можно как-то совмещать движение», - резюмировал Соколов.
Ранее в Минпромторге разработали новый ГОСТ, согласно которому на всех электросамокатах должен быть установлен ограничитель скорости. Также госстандарт устанавливает требования к наличию тормозных систем, системе идентификации на дороге, прочности конструкции и наличию звуковых сигналов.
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