Воденников: Движение электросамокатов на тротуарах нужно нормализовать
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России появится ГОСТ с требованиями к скорости электросамокатов
Как ранее сообщали СМИ, Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ") добиваются, чтобы все ввозимые в РФ электросамокаты, моноколеса и гироскутеры имели предустановленный производителем ограничитель скорости 25 километров в час, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения.
Дмитрий Воденников: «Очень длинная новость. Я её старательно читал и всё время радовался, потому что я человек ходячий. И давно уже обратил внимание, что люди, будь то на велосипедах, а ещё больше на электросамокатах, совершенно не понимают, что они едут не по проезжей части, а по пешеходной линии дороги. Ты никогда не знаешь, кто выскочит у тебя из-за спины, хотя казалось, ещё 10 секунд назад никого там не было. Естественно, они едут на достаточно большой для пешехода скорости. Мне нравится эта идея, что теперь это будет как-то нормализовано», - сказал эссеист.
Самые большие наскальные рисунки в Северной Америке нашли в Алабаме
Всего обнаружили пять картин. На трех — антропоморфные создания. Еще на одной — змея, вероятно, ромбический гремучник с характерным узором на чешуе — в древности местные считали его священным. Также есть изображение загадочной закрученной фигуры.
Дмитрий Воденников: «Наше сознание так устроено. А у нас есть в каких-то карманах бытия наше первобытное сознание. Так вот, наше сознание, даже нынешнее, так устроено, что там обязательно из этого кармана когда-то выплывет какое-то древнее символическое изображение, древние символические ощущение этого мира», - предположил собеседник.
Самый крупный за историю торгов белый бриллиант продали за миллиард рублей
Речь идет о грушевидном камне The Rock весом 228,31 карата размером с мяч для гольфа. Первоначальную стоимость лота оценивали в 19-30 миллионов швейцарских франков, а в конечном счете бриллиант продали за 21 миллион швейцарских франков (1,3 миллиарда рублей). Имя покупателя не раскрывается.
Дмитрий Воденников: «А я читаю про грушевидный бриллиант размером с мяч для гольфа и думаю - прекрасно быть бесценным, потому что тебя нельзя распилить. Просто быть фактом, фактом собственного существования, замкнутого на самом себе. Господи, какая же это прекрасная судьба», - поделился он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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