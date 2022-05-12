Воденников: Движение электросамокатов на тротуарах нужно нормализовать

Дмитрий Воденников: «Очень длинная новость. Я её старательно читал и всё время радовался, потому что я человек ходячий. И давно уже обратил внимание, что люди, будь то на велосипедах, а ещё больше на электросамокатах, совершенно не понимают, что они едут не по проезжей части, а по пешеходной линии дороги. Ты никогда не знаешь, кто выскочит у тебя из-за спины, хотя казалось, ещё 10 секунд назад никого там не было. Естественно, они едут на достаточно большой для пешехода скорости. Мне нравится эта идея, что теперь это будет как-то нормализовано», - сказал эссеист.

