Карантин и удаленка. Иммунолог назвала неизбежными новые COVID-ограничения
Ирина Ярцева рассказала, что меры введут, в первую очередь, из-за непривитых граждан, находящихся в группе риска.
Новые ограничения в связи с коронавирусом неизбежны, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
«Заболеваемость коронавирусом растет, но это было ожидаемо. В это время года такой подъем характерен для всех ОРВИ. Этого никто не отменял. Надо опять готовиться к тому, что введут карантин и для школьников и ограничительные меры для работающих граждан. Именно поэтому так важно было всех вакцинировать, потому что, скорее всего, карантина не избежать. Я думаю, что меры будут не жесткие, будет примерно то же, что и весной - не будет массовых закрытий, но часть школьников и рабочих на удаленку отправят точно», - отметила Ярцева.
В некоторых регионах России, например, в Самарской области, Удмуртии, Чувашии в ближайшее время посещение фитнес-центров, а также театров, кино, цирков и концертов будет доступно только по QR-кодам. Впрочем, Ярцева усомнилась в эффективности подобной меры.
«QR-коды - это ерунда, я считаю. А ограничительные меры нужны, в первую очередь из-за нагрузки на здравоохранение. Она есть, и какими-то путями надо ее снижать. Карантинные меры частично на это направлены - чтобы хоть как-то справиться с тем наплывом, который ожидается. Например, в Москве больше коек на душу населения, чем в каком-то европейском городе и даже в Америке, но у нас до сих пор остается большой процент пациентов из группы риска, которые не привились. Это пожилые люди и даже граждане трудоспособного возраста, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, диабетом», - указала иммунолог.
Ярцева объяснила, что помимо сезонности есть и другие предпосылки для повышения заболеваемости COVID-19.
«Заболеваемость может расти, так как у нас есть большая прослойка людей, которые до сих пор не вакцинировались. Кроме этого сейчас для тех, кто привился раньше, подходит очередь ревакцинации, которая нужна, ведь действительно через полгода после прививки частота заболеваний резко возрастает. К тому же, много людей только недавно вышло с удаленной работы. К сожалению, у нас есть определенные особенности менталитета. Даже, будучи привитыми, нужно своевременно обращаться к врачу в случае появления симптомов», - заявила специалист.
Ярцева затруднилась ответить, когда ограничительные меры могут быть введены в Москве.
«Насчет возможного введения COVID-ограничений в Москве у меня информации нет, но скорым и врачам на вызовах было дано распоряжение выдавать пациентам с любым подозрением на ОРВИ экспресс-тесты на ковид. Это позволит выявить заражение уже на ранней стадии», -пояснила врач.
В то же время руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в комментарии «Радиоточке НСН» также не смог ответить на вопрос о сроках введения новых COVID-мер в столице.
«Наш департамент не обладает такой информацией. Адресуйте вопросы оперштабу, они вам ответят», - сказал Немерюк.
Согласно данным оперштаба, в Москве третий день подряд фикируется антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки в столице выявлено 3998 новых случаев COVID-19.
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