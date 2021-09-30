Карантин и удаленка. Иммунолог назвала неизбежными новые COVID-ограничения

В некоторых регионах России, например, в Самарской области, Удмуртии, Чувашии в ближайшее время посещение фитнес-центров, а также театров, кино, цирков и концертов будет доступно только по QR-кодам. Впрочем, Ярцева усомнилась в эффективности подобной меры.

«QR-коды - это ерунда, я считаю. А ограничительные меры нужны, в первую очередь из-за нагрузки на здравоохранение. Она есть, и какими-то путями надо ее снижать. Карантинные меры частично на это направлены - чтобы хоть как-то справиться с тем наплывом, который ожидается. Например, в Москве больше коек на душу населения, чем в каком-то европейском городе и даже в Америке, но у нас до сих пор остается большой процент пациентов из группы риска, которые не привились. Это пожилые люди и даже граждане трудоспособного возраста, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, диабетом», - указала иммунолог.

Ярцева объяснила, что помимо сезонности есть и другие предпосылки для повышения заболеваемости COVID-19.

«Заболеваемость может расти, так как у нас есть большая прослойка людей, которые до сих пор не вакцинировались. Кроме этого сейчас для тех, кто привился раньше, подходит очередь ревакцинации, которая нужна, ведь действительно через полгода после прививки частота заболеваний резко возрастает. К тому же, много людей только недавно вышло с удаленной работы. К сожалению, у нас есть определенные особенности менталитета. Даже, будучи привитыми, нужно своевременно обращаться к врачу в случае появления симптомов», - заявила специалист.

Ярцева затруднилась ответить, когда ограничительные меры могут быть введены в Москве.

«Насчет возможного введения COVID-ограничений в Москве у меня информации нет, но скорым и врачам на вызовах было дано распоряжение выдавать пациентам с любым подозрением на ОРВИ экспресс-тесты на ковид. Это позволит выявить заражение уже на ранней стадии», -пояснила врач.

В то же время руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в комментарии «Радиоточке НСН» также не смог ответить на вопрос о сроках введения новых COVID-мер в столице.