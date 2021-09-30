В Москве пациентам с ОРВИ будут делать обязательный экспресс-тест на коронавирус
Всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра напомнила, что в июле в столице начали проводить экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 пациентам с симптомами ОРВИ. С учетом высокой эффективности тестов и в условиях роста заболеваемости власти решили утвердить новый порядок работы с пациентами.
«Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ», — цитирует Ракову ТАСС.
Требование вступает в действие с 1 октября, сообщает РИА ФАН.
Между тем за прошедшие сутки в Москве подтвердили 3004 новых случая COVID-19, пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в столице зарегистрировали 1 629 922 заражения, 1 487 800 человек выздоровели, 28 918 пациентов скончались.
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