Представитель Алибасова заявил об угрозах расправы от бывшего солиста «На-На»
Продюсер Бари Алибасов и его PR-директор Вадим Горжанкин заявили об угрозах расправы, приходящих со стороны бывшего участника «На-На» Валерия Юрина.
Горжанкин предоставил НСН аудиозапись, на которой слышны фразы «ляжете в одну могилу», «теперь я за вами гоняться буду». Как утверждает пиарщик Алибасова, их произносит именно Юрин.
В связи с этими угрозами Горжанкин не исключает, что недавнее падение Бари Алибасова с лестницы произошло не без участия экс-солиста Валерия Юрина. PR-директор Алибасова предполагает, что к этому, так же могут быть причастны бывший директор коллектива Андрей Назаров и Ольга Шукшина.
Напомним, что Алибасов-младший ранее предъявлял претензии к Юрину и Назарову, обвиняя их в том, что они намеренно спаивают отца. Кроме того, сын Бари Алибасова уверен, что Назаров украл ценные документы из кабинета отца.
Бари Алибасов попал в больницу с сильными ушибами и сотрясением мозга в конце декабря.
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