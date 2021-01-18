В «исчезновении» Алибасова обвинили его сына
Представители продюсера готовят обращение в полицию.
PR-директор Бари Алибасова, Вадим Горжанкин в интервью НСН заявил, что с продюсером уже несколько дней никто не может связаться.
«Сын Бари Каримовича объявил, что он организовал охрану у квартиры продюсера и никого к отцу не пустит. В субботу у нас были запланированы съемки, в которых должны были принять участие Лидия Шукшина и сам Бари Алибасов, но они не состоялись. Бари-младший сказал, что съемок не будет, пока гонорар за них не переведут ему на карту. Ситуацию мы расцениваем так, что он спрятал отца с целью получения всех гонораров за участие Бари Каримовича в ток-шоу. Адвокат Лидии Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник готовит заявление в полицию по поводу носильного удержания Алибасова в квартире», - рассказал НСН Горжанкин.
Он также отметил, что в последнее время Алибасов плохо себя чувствует. А ранее, представитель продюсера сообщал, что в адрес Бари Алибасова приходят угрозы о расправе от бывшего солиста группы «На-На» Валерия Юрина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- Глава «Буйнакскводоканала» задержан по делу о массовом отравлении
- МВД объяснило проведение выездного заседания суда по Навальному
- Генпрокуратура Белоруссии объявила оппозиционера Латушко в международный розыск
- Генсек НАТО призвал российские власти освободить Навального
- Стало известно, когда начнётся масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru