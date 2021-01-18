В «исчезновении» Алибасова обвинили его сына

PR-директор Бари Алибасова, Вадим Горжанкин в интервью НСН заявил, что с продюсером уже несколько дней никто не может связаться.

«Сын Бари Каримовича объявил, что он организовал охрану у квартиры продюсера и никого к отцу не пустит. В субботу у нас были запланированы съемки, в которых должны были принять участие Лидия Шукшина и сам Бари Алибасов, но они не состоялись. Бари-младший сказал, что съемок не будет, пока гонорар за них не переведут ему на карту. Ситуацию мы расцениваем так, что он спрятал отца с целью получения всех гонораров за участие Бари Каримовича в ток-шоу. Адвокат Лидии Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник готовит заявление в полицию по поводу носильного удержания Алибасова в квартире», - рассказал НСН Горжанкин.

Он также отметил, что в последнее время Алибасов плохо себя чувствует. А ранее, представитель продюсера сообщал, что в адрес Бари Алибасова приходят угрозы о расправе от бывшего солиста группы «На-На» Валерия Юрина.

