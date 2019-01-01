PR-директор Алибасова рассказал о состоянии продюсера

Он сообщил, что известный продюсер все еще находится в состоянии медикаментозного сна. Горжанкин уточнил, что если Алибасов сможет выйти из этого состояния, то навык глотать даже самую простую пищу к нему не вернется из-за тяжелого поражения пищевода.

PR-директор Алибасова также сообщил, что в реанимации продюсер пробудет еще неделю.

В свою очередь участник группы «На-На» Владимир Политов в интервью НСН опроверг слухи о предстоящей операции продюсера. По его словам, врачам нужно подождать некоторое время, чтобы принять решение.

