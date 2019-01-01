PR-директор Алибасова рассказал о состоянии продюсера
Продюсер Бари Алибасов почти неделю находится в реанимации Склифасовского после отравления жидкостью для прочистки труб. О его состоянии сайту kp.ru рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Он сообщил, что известный продюсер все еще находится в состоянии медикаментозного сна. Горжанкин уточнил, что если Алибасов сможет выйти из этого состояния, то навык глотать даже самую простую пищу к нему не вернется из-за тяжелого поражения пищевода.
PR-директор Алибасова также сообщил, что в реанимации продюсер пробудет еще неделю.
В свою очередь участник группы «На-На» Владимир Политов в интервью НСН опроверг слухи о предстоящей операции продюсера. По его словам, врачам нужно подождать некоторое время, чтобы принять решение.
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