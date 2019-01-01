Союз потребителей увидел явное сходство упаковок йогурта и «Крота»
Председатель Союза потребителей России в эфире НСН заявил, что производителям бытовой химии нужно очень серьезно относиться к внешнему виду своих товаров.
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, уточнив, что специалисты также готовы оказать правовую поддержку в суде потребителям, которые получили некачественную услугу.
Проверку начнут после случайного отравления продюсера Бари Алибасова. Тот, находясь в своей студии, вместо питьевого йогурта, выпил чистящей жидкости. Обе бутылки каким-то странным образом оказались на одной полке.
В результате Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей. Сегодня сын продюсера сообщил об ухудшении состояния Бари Каримовича.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН заявил, что бутылки с питьевым йогуртом и соком внешне очень похожи с бутылкой «Крота».
«Даже если руководствоваться здравым смыслом, то упаковка химсредств должна быть особенной. В сети есть фотография, когда в одном ряду стоят напитки и чистящий препарат, и выглядит это убедительно. Очень похожи бутылки. И раз были такие случаи, надо производителю было отреагировать моментально. Упаковка должна быть очевидной, что это не для питья жидкость», - высказал свою позицию эксперт.
По европейским и американскому законодательству, если производимый компанией товар может быть небезопасным, и в случае инцидентов были приняты меры, например, отзыв из продажи, то производитель освобождается от ответственности. Если же меры приняты не было, наступает уголовная и серьёзная имущественная ответственность.
«Роспотребнадзор собирается проводить расследование, звучит солидно, но на самом деле все ясно. Можно просто взглянуть на упаковку. По законодательству должна быть надпись, сообщающая, это средство не предназначено для употребления внутрь. И если на бутыли этого предупреждения нет, нужно срочно инициировать внесение. Но главное в том, что нужно немедленно отреагировать на инцидент, изъять из продажи. Нужно и самим быть более внимательными. Зачем ставить вместе чистящие средства на одну полку с пищевыми продуктами», - задал почти риторический вопрос глава Союза потребителей.
Упаковку «Крота» (производитель ООО «АМС-Медиа», бренд «Золушка») признали не соответствующей требованиям и нормам законодательства РФ еще в апреле 2019 года.
Семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя химического средства.
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