Союз потребителей увидел явное сходство упаковок йогурта и «Крота»

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, уточнив, что специалисты также готовы оказать правовую поддержку в суде потребителям, которые получили некачественную услугу.

Проверку начнут после случайного отравления продюсера Бари Алибасова. Тот, находясь в своей студии, вместо питьевого йогурта, выпил чистящей жидкости. Обе бутылки каким-то странным образом оказались на одной полке.

В результате Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей. Сегодня сын продюсера сообщил об ухудшении состояния Бари Каримовича.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН заявил, что бутылки с питьевым йогуртом и соком внешне очень похожи с бутылкой «Крота».

«Даже если руководствоваться здравым смыслом, то упаковка химсредств должна быть особенной. В сети есть фотография, когда в одном ряду стоят напитки и чистящий препарат, и выглядит это убедительно. Очень похожи бутылки. И раз были такие случаи, надо производителю было отреагировать моментально. Упаковка должна быть очевидной, что это не для питья жидкость», - высказал свою позицию эксперт.

По европейским и американскому законодательству, если производимый компанией товар может быть небезопасным, и в случае инцидентов были приняты меры, например, отзыв из продажи, то производитель освобождается от ответственности. Если же меры приняты не было, наступает уголовная и серьёзная имущественная ответственность.