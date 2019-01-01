Экс-участник «На-На» опроверг подготовку Алибасова к операции

Состояние продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации. Об этом РИА новости сообщил представитель столичного НИИ имени Склифосовского. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Вечером 4 июля Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав ее с соком. Ранее участник группы «На-На» Владимир Левкин сообщил АГН «Москва», что Алибасова говорят к операции.

В свою очередь участник группы «На-На» Владимир Политов в интервью НСН опроверг слухи о предстоящей операции продюсера. По его словам, врачам нужно подождать некоторое время, чтобы принять решение.

«Откуда у Левкина такая информация? Бари находится в прежнем состоянии, врачи говорят, что нужно подождать три дня, посмотреть, как будет себя вести организм. Тогда станет понятно, какие действия предпринимать. Ни об операции, ни о чем таком речь не шла. Ожог четвертой степени, разумеется, человек на обезболивающих. Остальное все придумывают: то умер, то в коме, то операция. К нему не пускают, никаких больше подробностей нет. Положение очень серьезное», - рассказал он.

Ранее в Сети появилась информация о смерти Алибасова, однако, позднее ее опроверг пресс-секретарь продюсера. СМИ сообщают, что за Бари Каримовичем ухаживает его супруга Лидия Федосеева-Шукшина. По ее словам, Алибасов «даже пытается шутить».

