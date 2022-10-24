«Дико, как у Гитлера!» Россию шокировали слова журналиста Красовского об украинских детях

ПОМЕШАТЕЛЬСТВО И «МОМЕНТ ОЗВЕРЕНИЯ»

Резонансные заявления Красовского прозвучали в эфире его программы, гостем которой был писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.Журналист заговорил об украинских детях из 1980-х, по мнению которых «Украина оккупирована москалями». После этого Красовский высказал мнение, что таких детей надо было «топить». Лукьяненко ответил, что «на Руси для этой цели традиционно использовали розги», после чего ведущий RT и вовсе предложил «сжигать» детей в избах.

Лукьяненко указал Красовскому, что это экстремизм, и он такие идеи не поддерживает.

По данным РБК, скандальная программа вышла в эфир еще 20 октября. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась на эту тему только в ночь на 24 октября.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», - написала Маргарита Симоновна в Telegram вскоре после полуночи.

Около 11 утра Симоньян опубликовала новый пост, в котором предостерегла от призывов к зверству.

«Я бывала на войне. И я хорошо помню, что на войне очень легко и быстро озвереть. Я видела, как это происходило с людьми. И это происходило и со мной. (…) Я прекрасно помню, как наступает момент этого озверения, когда тебе не жалко никого — ни женщин, ни детей, — это все для тебя коллективный враг. Сегодня я хотела бы предостеречь тех, кто призывает к зверству. Не надо это делать», - подчеркнула она.

Между тем высказываниями Красовского заинтересовались в Следственном комитете РФ.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», - гласит заявление ведомства.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сравнила Красовского с Гитлером.

«Это откровенно нацистско-фашистское высказывание. Этот извращенец дошел до того, что заявил о необходимости убивать детей, как это делал Гитлер, как это делали фашисты, как это делают нацисты сейчас на Украине. (…) Приостановить его деятельность — это мягко. Тут уже вопрос не в том, что сказал Красовский. Вопрос в его личности. У нас людей за лайки преследуют по закону. Здесь откровенный пропагандист и границ он не видит, поэтому в пору дать оценку Красовскому — уголовное наказание», - сказала Останина в интервью Ura.ru.