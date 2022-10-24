«Дико, как у Гитлера!» Россию шокировали слова журналиста Красовского об украинских детях
Симоньян заявила, что телеканал «не разделяет подобную дичь», Собчак указала на сумасшествие и безнаказанность, Останина вспомнила Гитлера, а Захарова защитила Красовского.
В России разгорается скандал вокруг журналиста государственного телеканала Russia Today Антона Красовского из-за его заявлений в эфире об украинских детях.
Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывания подчиненного «дикими и омерзительными», и заявила о приостановке сотрудничества. Журналистом уже заинтересовался Следственный комитет РФ, при этом сам Красовский извинился, признавшись, что ему «неловко».
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО И «МОМЕНТ ОЗВЕРЕНИЯ»
Резонансные заявления Красовского прозвучали в эфире его программы, гостем которой был писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.Журналист заговорил об украинских детях из 1980-х, по мнению которых «Украина оккупирована москалями». После этого Красовский высказал мнение, что таких детей надо было «топить». Лукьяненко ответил, что «на Руси для этой цели традиционно использовали розги», после чего ведущий RT и вовсе предложил «сжигать» детей в избах.
Лукьяненко указал Красовскому, что это экстремизм, и он такие идеи не поддерживает.
По данным РБК, скандальная программа вышла в эфир еще 20 октября. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась на эту тему только в ночь на 24 октября.
«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», - написала Маргарита Симоновна в Telegram вскоре после полуночи.
Около 11 утра Симоньян опубликовала новый пост, в котором предостерегла от призывов к зверству.
«Я бывала на войне. И я хорошо помню, что на войне очень легко и быстро озвереть. Я видела, как это происходило с людьми. И это происходило и со мной. (…) Я прекрасно помню, как наступает момент этого озверения, когда тебе не жалко никого — ни женщин, ни детей, — это все для тебя коллективный враг. Сегодня я хотела бы предостеречь тех, кто призывает к зверству. Не надо это делать», - подчеркнула она.
Между тем высказываниями Красовского заинтересовались в Следственном комитете РФ.
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», - гласит заявление ведомства.
Со своей стороны, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сравнила Красовского с Гитлером.
«Это откровенно нацистско-фашистское высказывание. Этот извращенец дошел до того, что заявил о необходимости убивать детей, как это делал Гитлер, как это делали фашисты, как это делают нацисты сейчас на Украине. (…) Приостановить его деятельность — это мягко. Тут уже вопрос не в том, что сказал Красовский. Вопрос в его личности. У нас людей за лайки преследуют по закону. Здесь откровенный пропагандист и границ он не видит, поэтому в пору дать оценку Красовскому — уголовное наказание», - сказала Останина в интервью Ura.ru.
«ТЕБЯ НЕСЁТ»
Возмущение коллег вызвали не только высказывания Красовского, но и его оправдание.
«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», - написал Антон Вячеславович в три часа ночи 24 октября.
Ксения Собчак заявила в этой связи о сумасшествии и вседозволенности.
«Ему "по-настоящему неловко", что он призывал сжигать детей. Он просит прощения у всех, кому "показалось" это диким, немыслимым и непреодолимым. Насколько же человек сошёл с ума от вседозволенности, что ему "неловко", что кому-то "показалось"», - возмутилась она в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Военкор Александр Коц назвал поступок Красовского «синдромом неофита».
«На самом деле, эффект Красовского - это типичный синдром неофита, которому всегда хочется доказывать, что он - свой. Русские ваххабиты, к примеру, всегда отличались повышенным уровнем жестокости. И подсознательно чувствуют, что до конца своими не становятся, от того и идут на более радикальные поступки, чтобы заслужить право быть своим. А получается то, что получается. И извинения такие же. Он реально не понял, что всем так не понравилось», - указал Коц.
Журналист Владимир Соловьев, наряду с Маргаритой Симоньян считающийся одним из главных пропагандистов в РФ, пока не прокомментировал высказывания Красовского. При этом он перепостил в свой Telegram высказывания Симоньян и Коца.
Кроме того, Соловьев позвал сегодня в эфир своей программы официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая стала единственной, кто заступился за Красовского.
«Идет информационная атака на Антона Красовского, по всем фронтам. За что? Просто за то, что человек много лет говорит очевидные вещи. Это не критика и не травля, а прицельная информационная атака. Задача – выбить полностью человека, не просто из информационного поля, а его деморализовать. Это прием информационной войны», - сказала Мария Владимировна в эфире «Соловьев Live».
Тем временем, возмущение выразил другой Владимир Соловьев, возглавляющий Союз журналистов России.
«Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Это нарушение всех норм: этических, журналистских и человечески. Руководители RT должны решать, какие будут последствия. Но если каким-то образом высказывания Красовского попадают под наказание Гражданского или Уголовного кодекса, то с этим должны будут разбираться уже правоохранители», - сказал председатель СЖР в интервью «Ленте.ру».
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