Познер оценил расследование Херша, обвинившего США в теракте на «Северных потоках»

По словам Познера, он познакомился с Хершем в США в 90-е годы. Если бы журналиста считали несерьезным и подкупным, то никто не обратил внимание на его статью о диверсии на «Северных потоках», сказал Познер в беседе с News.ru.

«Но когда такой профессионал, как Сеймур Херш, высказывает такие вещи, надо полагать, что у него есть на это основания», - добавил российский журналист.

Ранее в интервью Democracynow.org Херш назвал цель США в подрыве «Северных потоков». Журналист заявил, что президент Джо Байден хотел быть уверен в поддержке Германии, пишет НСН.

