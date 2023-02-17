Познер оценил расследование Херша, обвинившего США в теракте на «Северных потоках»

Телеведущий Владимир Познер дал оценку американскому журналисту Сеймуру Хершу, опубликовавшему данные о причастности администрации США к диверсии на газопроводах «Северный поток».

США предупредили о колоссальных последствиях из-за ситуации с «Северными потоками»

По словам Познера, он познакомился с Хершем в США в 90-е годы. Если бы журналиста считали несерьезным и подкупным, то никто не обратил внимание на его статью о диверсии на «Северных потоках», сказал Познер в беседе с News.ru.

«Но когда такой профессионал, как Сеймур Херш, высказывает такие вещи, надо полагать, что у него есть на это основания», - добавил российский журналист.

Ранее в интервью Democracynow.org Херш назвал цель США в подрыве «Северных потоков». Журналист заявил, что президент Джо Байден хотел быть уверен в поддержке Германии, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСеверный ПотокВладимир Познер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры