Новости за ночь: Познер раскритиковал Запад за недоверие к российской вакцине

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран, которые не доверяют российской вакцине от коронавируса.

«У меня нет повода думать, что, объявляя о создании антивируса, наши ученые пошли на обман людей. Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди как Собянин обманывают общественность», - говорится в сообщении на личном сайте Познера.

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В нем добавляется, что позиция западных стран обусловлена политическими соображениями.

«Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», - сообщается в материалах на сайте.

Ранее о вакцинации от коронавируса заявили министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по иммунитета во время пандемии коронавируса. Он считает, что не стоит «хвататься за витамин D». Вместо - соблюдать режим самоизоляции, стараться есть свежие овощи и фрукты, пить много воды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже более 3 тысяч человек. По его словам, у привившихся не обнаружено "никаких проблем", передает РЕН-ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаВладимир Познер
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