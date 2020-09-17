«Вектор» назвал срок действия иммунитета при вакцинации от COVID-19
Вакцина «Вектора» против коронавируса COVID-19 формирует иммунитет к заболеванию по меньшей мере на полгода, заявил заведующий отдела зоонозных инфекций и гриппа этого центра Александр Рыжиков.
По словам специалиста, беспокоиться о последствиях вакцинации не стоит, поскольку вакцина формирует точечный ответ, передаёт РИА ФАН.
Предполагается, что первые результаты исследований вакцины «Вектора» будут обнародованы в ближайшие месяцы. Первая клинических испытаний уже завершена, она показала безопасность препарата, отметил Рыжиков.
Эффективность вакцины будет изучена на третьем этапе, для исследования вакцины пригласят не менее 3 тысяч добровольцев, приводит RT слова представителя «Вектора».
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