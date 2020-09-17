«Вектор» назвал срок действия иммунитета при вакцинации от COVID-19

Вакцина «Вектора» против коронавируса COVID-19 формирует иммунитет к заболеванию по меньшей мере на полгода, заявил заведующий отдела зоонозных инфекций и гриппа этого центра Александр Рыжиков.

По словам специалиста, беспокоиться о последствиях вакцинации не стоит, поскольку вакцина формирует точечный ответ, передаёт РИА ФАН.

Предполагается, что первые результаты исследований вакцины «Вектора» будут обнародованы в ближайшие месяцы. Первая клинических испытаний уже завершена, она показала безопасность препарата, отметил Рыжиков.

Эффективность вакцины будет изучена на третьем этапе, для исследования вакцины пригласят не менее 3 тысяч добровольцев, приводит RT слова представителя «Вектора».

