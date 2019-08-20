«Рустави 2» предрекли потерю популярности после увольнения обругавшего Путина журналиста

Новое руководство телеканала «Рустави 2» уволило телеведущего Георгия Габунию, который в июле в нецензурной форме оскорбил президента России самого Владимира Путина. Такое решение принял новый гендиректор телеканала Паат Салия. Поводом к увольнению стали выступления Габунии против нового руководства телеканала.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН объяснил действия руководства «Рустави 2», которое ранее заявляло о намерении продолжить сотрудничество с Габунией.

«У нового руководства нет никакого желания оставлять на виду человека, который опозорил Грузию и грузинское общество. Салия хорошо сказал, что невозможно сотрудничать с людьми, которые воспринимают новую администрацию как врага и хотят с ней вести себя в режиме вражды. Это очень похоже на сотрудников Саакашвили. Хочу подчеркнуть, что там никаких идеалов и принципов нет, только очень большие деньги. По грузинским масштабам Габуния и другие получали в месяц гораздо больше, чем зарплата члена парламента в год. На этом все и держалось, а сейчас меняется, потому что оказалось, что задолженность телекомпании 70 млн лари. И эта задолженность росла не очень правомочными действиями», - сказал он.