«Рустави 2» предрекли потерю популярности после увольнения обругавшего Путина журналиста
Руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН объяснил действия руководства «Рустави 2», которое ранее заявляло о намерении продолжить сотрудничество с Габунией.
Новое руководство телеканала «Рустави 2» уволило телеведущего Георгия Габунию, который в июле в нецензурной форме оскорбил президента России самого Владимира Путина. Такое решение принял новый гендиректор телеканала Паат Салия. Поводом к увольнению стали выступления Габунии против нового руководства телеканала.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН объяснил действия руководства «Рустави 2», которое ранее заявляло о намерении продолжить сотрудничество с Габунией.
«У нового руководства нет никакого желания оставлять на виду человека, который опозорил Грузию и грузинское общество. Салия хорошо сказал, что невозможно сотрудничать с людьми, которые воспринимают новую администрацию как врага и хотят с ней вести себя в режиме вражды. Это очень похоже на сотрудников Саакашвили. Хочу подчеркнуть, что там никаких идеалов и принципов нет, только очень большие деньги. По грузинским масштабам Габуния и другие получали в месяц гораздо больше, чем зарплата члена парламента в год. На этом все и держалось, а сейчас меняется, потому что оказалось, что задолженность телекомпании 70 млн лари. И эта задолженность росла не очень правомочными действиями», - сказал он.
При этом обновленному телеканалу вряд ли удастся сохранить популярность, добавил эксперт.
«Думаю, потеряют популярность в значительной степени. Будет трудно, с одной стороны, сделать канал беззубым, а с другой – сохранить популярность. Канал был рупором Саакашвили, но когда в его интересах было обличать ошибки нынешней власти, «Рустави 2» был всегда на голову выше всех в плане профессионализма, остроты. Теперь всего этого не будет. Но Гварамия уже зарегистрировал новое телевидение», - отметил политолог.
Напомним, ранее новое руководство «Рустави 2» уволило гендиректора телеканала Николоза Гварамию, который отказывался применять меры воздействия на Габунию.
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