Конец рупора Саакашвили. Зачем продают телеканал «Рустави-2»

Грузинский политолог заявил в эфире НСН, что власти долго терпели «Рустави-2», боясь, что телеканал вызовет революцию в стране. 

Владелец грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Кибар Халваши заявил о его продаже. Он объяснил свое решение большими долгами телеканала и неимением средств для того, чтобы поддерживать его дальнейшую деятельность. Долги «Рустави-2» составляют 24 миллиона долларов, в том числе 9 миллионов долларов - задолженность перед бюджетом страны.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил НСН, что после продажи «Рустави-2» телеканал, вероятнее всего, станет копией телеканала «Имеди» - то есть, перестанет критиковать действующие власти.

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«Рустави-2", конечно же, был рупором Саакашвили. В то же время, ничего не говоря о его (Саакашвили) преступлениях, они обличали, зачастую очень справедливо, действия правящей группировки "Мечта". Так же, как это было при Патаркацишвили (Бадри Патаркацишвили, покойный владелец медиа-компании "Имеди" - прим. НСН), когда по "Имеди" показали, какие виллы строил Саакашвили в тех местах, где строить вообще было нельзя.

Иванишвили сам в прошлом году сказал, никто его за язык не тянул, что "Рустави-2" вообще не платит налоги. Не платит, потому что знает, что если мы их будет заставлять платить налоги – они устроят революцию в Грузии. Трудно представить себе, что какой-то олигарх оппозиционный найдется, который купит "Рустави-2", выплатит все долги и продолжит тратить на него свои деньги. Что бы теперь ни было, "Рустави-2", прекратив быть личным рупором Саакашвили, в то же самое время прекратит критиковать власть», - заявил он.

Ранее стало известно, что против бывшего директора «Рустави-2» Ника Гварамии завели уголовное дело. Петр Мамрадзе в интервью НСН заявил, что это не было связано с нецензурной бранью журналиста телеканала Георгия Габуния в адрес президента РФ Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости
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